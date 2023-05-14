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Hayat

Emine Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı.

12:50 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin, gönüllere ışık tutan bir fener, duasıyla koruyan, vicdanıyla aydınlatan, şefkati dünyaya yeten olduğunu kaydetti.

Annesini rahmetle andığını, şehit annelerini ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"'Anne' deyince yüreğine ateş düşen bütün evlatlara sabır diliyorum. Diyarbakır Anneleri'nin çocuklarından ayrı geçirdikleri son Anneler Günü olmasını temenni ediyor, Koruyucu Aile olmayı tercih ederek bir çocuğun elinden tutan yeryüzü meleklerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, Anneler Günü kutlu olsun."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Mitingi'nde 45 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, ''Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçimle gümbür gümbür sandıklardan çıkacak, ülkemizi bölmek isteyenlere gereken dersi sizlerle beraber vereceğiz. Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları bu inleri tekrar aslına döndüreceğiz diyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bütün mesele, sandıklar. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız'' açıklamasında bulundu.


#emine erdoğan
#anneler günü
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