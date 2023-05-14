Emine Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, akşam namazını Ayasofya Camii'nde kılacağını açıklamasının ardından on binler camiyi doldurdu. Müslümanlar, akşam namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eda etti. Namaz sonrası Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Erdoğan Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okudu. Erdoğan, camiyi dolduran vatandaşlara hitabında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Erdoğan, "Bu birliktelik daim olmalı ve bu birlikteliğiniz bütün İslam dünyasından takip ediliyor. Tüm İslam dünyası özellikle Türkiye'de ne olup bittiğini takip ediyorlar. Düşman mahfiller de bunun aksini takip ediyorlar. Rabbim onlara müsaade etmesin." şeklinde konuştu.