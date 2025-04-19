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Emine Erdoğan'dan 'Cemre Çarşısı' paylaşımı: 'İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum'

Emine Erdoğan'dan 'Cemre Çarşısı' paylaşımı: 'İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum'

12:2219/04/2025, суббота
IHA
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Emine Erdoğan.
Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) açılan Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum. Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun" ifadelerini kullandı.



"İyilikle Buluşma" etiketiyle yapılan paylaşımda, Cemre Çarşısı'ndan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.


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