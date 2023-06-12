Emine Erdoğan'dan ‘Orman Okulu'na tebrik

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin içinde bir okul... Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır. Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi'ni tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Okulda çocuklara organik üretimin nasıl yapıldığının gösterildiğini, sıfır atık hareketinin ne olduğunun uygulamalı anlatıldığını, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisinin aşılandığını ifade eden Erdoğan, çocuklar için büyük bir kazanım olarak gördüğü çevre projelerinin katlanarak artmasını dilediğini belirtti.