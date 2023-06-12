Emine Erdoğan'dan ‘Orman Okulu'na tebrik

Emine Erdoğan, atıl binayı orman okuluna dönüştüren Samsun Canik Belediyesi'ni “Organik üretim yapan, sıfır atık hareketini uygulamalı anlatan bu örneğin artmasını diliyorum.” ifadeleri ile tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Orman Okulu' projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi'ni tebrik etti.
'Yeşilin içinde bir okul'
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin içinde bir okul... Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır. Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi'ni tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Okulda çocuklara organik üretimin nasıl yapıldığının gösterildiğini, sıfır atık hareketinin ne olduğunun uygulamalı anlatıldığını, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisinin aşılandığını ifade eden Erdoğan, çocuklar için büyük bir kazanım olarak gördüğü çevre projelerinin katlanarak artmasını dilediğini belirtti.
'Öğrenciler ekolojik yaşamı deneyimleme fırsatı buluyor'
Samsun'da Canik Belediyesi'nin girişimleriyle atıl okul binası değerlendirilerek yapılan 'orman okulu'nda öğrenciler ekolojik yaşamı deneyimleme fırsatı buluyor. Emine Erdoğan, paylaşımında okula ilişkin görüntülere de yer verdi.