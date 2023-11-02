Emine Erdoğan'dan 'Ortak Evimiz Dünya' paylaşımı

Emine Erdoğan
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında tüm ülkelere sıfır atık çağrısında bulundu.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli isimlerden müteşekkil Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulumuzun, Ortak Evimiz Dünya için çabaların birleştiği küresel bir platform haline geleceğine yürekten inanıyorum."
Dün,İstanbul'da Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısı gerçekleştirildi.
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1 saat önce