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Hayat

Emine Erdoğan'dan 'Ortak Evimiz Dünya' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm ülkelere sıfır atık çağrısında bulunarak, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu''nun küresel bir platform haline geleceğine yürekten inandığını söyledi.

11:58 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:59 - 2/11/2023 Perşembe
Diğer
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında tüm ülkelere sıfır atık çağrısında bulundu.


Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli isimlerden müteşekkil Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulumuzun, Ortak Evimiz Dünya için çabaların birleştiği küresel bir platform haline geleceğine yürekten inanıyorum."



Dün,İstanbul'da Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısı gerçekleştirildi.




#Sıfır Atık
#Emine Erdoğan
#BM
1 saat önce
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