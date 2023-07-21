Emine Erdoğan'dan 'seferberlik ruhunu devam ettirelim' çağrısı

Emine Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: "İnsan başkalarını iyileştirdikçe aslında kendini iyileştirir. Yüreklerimizde dinmeyen bir sızı olan depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için koşmayı hiç bırakmadık.