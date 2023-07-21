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Hayat

Emine Erdoğan'dan 'seferberlik ruhunu devam ettirelim' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında tüm hayırseverleri Şule Yüksel Şenler Vakfı’na destek olmaya davet etti ve "Gelin, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren seferberlik ruhunu devam ettirelim" dedi.

14:04 . 21/07/2023 Cuma
Diğer
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Emine Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: "İnsan başkalarını iyileştirdikçe aslında kendini iyileştirir. Yüreklerimizde dinmeyen bir sızı olan depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için koşmayı hiç bırakmadık.

'Asrın dayanışmasına'

Gelin, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren seferberlik ruhunu devam ettirelim. Tüm hayırseverlerimizi Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın “Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı”nı destekleriyle bereketlendirmeye davet ediyorum.




#Emine Erdoğan
#Şule Yüksel Şenler Vakfı
#Hatay
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