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Hayat

Emmy’ye Japonlar damga vurdu

04:00 - 17/09/2024 Tuesday
Güncelleme: 03:05 - 17/09/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76. kez düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda gerçekleşen törene, Japon dizisi “Shogun” damga vurdu. Geceden 18 ödülle ayrılan yapım, tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı. 25 dalda adaylık alan Shogun, En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini topladı. Dizi, bir sezonda 18 Emmy kazanan tek yapım olarak tarihe geçti. Dizi, James Clavell’in 1975 yılında yazdığı Shogun romanından uyarlandı. Kitapta 17. yüzyılda Portekiz’in Japon ticaretindeki tekelini kırmak için çabalayan İngiliz pilot John Blackthorne’un etrafında, Japon imparatorluğunda geçen savaş, güç mücadelesi, ihanet ve entrikaları anlatıyor. Emmy gecesinde Shogun’u “The Bear” komedi dalında aldığı 10 ödül, “Baby Reindeer” ise mini dizi dalındaki 4 ödülüyle izledi.



#Emmy Ödülleri
#Japonya
#Aktüel
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