Emrah Serbes'in cezası onandı

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Olay

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesine gelmişti.

GÜNDEM Emrah Serbes’e 13 yıl 4 ay