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Hayat Emrah Serbesin cezası onandı
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AKTÜEL

Emrah Serbes'in cezası onandı

İzmir'de, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde duruşmalı yapılmıştı. Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Haber Merkezi AA
Emrah Serbes
Emrah Serbes

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Olay

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesine gelmişti.

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