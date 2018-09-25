Hayat Emrahtan eleştiriye çirkin karşılık
AKTÜEL

​Emrah'tan usta oyuncuya çirkin cevap

Emrah'tan eleştiriye çirkin karşılık

Usta oyuncu Cihat Tamer'in kendisi hakkındaki "Oyunculukla alakası yok" demesine çok sinirlenen ünlü sanatçı Emrah "Zavallı, hadsiz, bu aralar işsiz ve güçsüz, üzüldüm durumuna" ifadelerini kullandı. Cihat Tamer de bunun üzerine bir televizyon programına bağlanarak, "Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emrah, kendisinin oyunculuğunu beğenmeyen Cihat Tamer'e sosyal medyadan cevap verdi.
Emrah, kendisinin oyunculuğunu beğenmeyen Cihat Tamer'e sosyal medyadan cevap verdi.

Cihat Tamer'in, ünlü sanatçı Emrah için kullandığı "oyunculukla alakası yok" sözleri tepkiye neden oldu. Cihat Tamer'in açıklamasına kızan Emrah, Instagram hesabından usta oyuncu için bir paylaşım yaptı. "zavallı, hadsiz, işsiz, güçsüz" ifadelerini kullanan Emrah şunları söyledi:

  • "Kendini sanatın, tiyatronun azizi görüp, insanların mesleki kariyerleri ile ilgili yorum yapma hadsizliğinde bulunan bu şahsiyet saygıyı hak etmiyor. Bu arkadaş daha önceleri de medyada zaman zaman hakkımda yorum yapmaya çalışan bir zavallı aslında. Yaşına olan saygımdan hiç cevap vermedim muhatap olmadım. Ancak bu arkadaş tekrardan bundan birkaç gün önce bir televizyon programında mesleğimle ilgili kendisine hiç yakışmayan bir biçimde konuşmuş. Anladığım kadarıyla bu Cihat Tamer denen arkadaş bu aralar işsiz ve güçsüz. Yazık aslında üzüldüm de durumuna. Tabi evde oturup yapımcıların aramasını beklemek çok zor olsa gerek. Ha bu arada bu paylaşımımdan dolayı sana bir faydam dokunur inşallah. İnsanlar seni hatırlarda belki de iş bulman kolaylaşır."

Cihat Tamer: Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur

Bu açıklamanın ardından 2. Sayfa programına bağlanan Cihat Tamer "O programda ne demişim ki bu kadar, anlamadım. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Hayır, ben bugüne kadar ben Emrah’la hiç muhatap olmadım. Çok eskiden onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. ‘Emrah’la oynamam’ demiştim. O oyunculuğunu öne sürmüştü, ben de ‘oyuncu olmak o kadar kolay değil’ demiştim" dedi.

İşte Emrah'ı Instagram hesabındaki o paylaşımı:

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