En büyük hayali şoför olmaktı: Traktörle başladı şimdi otobüs kullanıyor

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde tarımla uğraşan bir ailenin çocuğu dünyaya gelen Refika Taş’ın en büyük hayali şoför olmaktı. Küçük yaşlarda babasının yardımıyla öğrendiği traktör ile direksiyonla tanışan geçen Taş, daha sonra evlenerek İstanbul’a taşındı.

İstanbul’da uzun yıllar kendi aracıyla okul ve turizm taşımacılığı yapan Taş, daha sonra Çankırı Belediyesi’nin açmış olduğu otobüs şoförlüğü sınavını kazanarak memleketi Çankırı’ya yerleşti.

Taş, yapılan mülakatların ardından direksiyon başına geçti. Kentteki ikinci kadın otobüs şoförü olan Taş’ın güler yüzü halk otobüsünü kullanan yolcuları da memnun ediyor.

Kendisinin kentteki ikinci kadın otobüs şoförü olduğunu anlatan Refika Taş, “Benim 3 çocuğum, 4 yaşında bir de torunum var. Ben her gün aynı heyecanla direksiyon başına geçiyorum. Çocukluk hayalim olan şoförlük işini yaptığım için çok mutluyum. Bizlere bu imkânı sunan Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Esen beyefendiye teşekkür ediyorum” dedi.

Otobüslere kadın eli değdi

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de şehir içi ulaşımı daha konforlu hale getirmek adına geçtiğimiz aylarda 28 yeni halk otobüsü aldıklarını anlattı.

Başkan Esen, “Kadın eli değen her şey güzelleşir. Çankırı’daki otobüslere de kadın eli değdi. Şimdi otobüslerimizi kullanan 2 kadın şoför kardeşimiz var. Bu beni de, hemşehrilerimizi de mutlu ediyor” dedi.

Taş’ın kullandığı otobüse binen vatandaşlar da kadın şoförün nezaket ve titizlikle işini yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.







