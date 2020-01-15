En eski madde bulundu

Dünya üzerinde bugüne kadar keşfedilen en eski madde. ABD ve İsviçre’den bir grup bilim insanı, Avustralya’ya 1969 yılında düşen Murchison meteorunun bir bölümünde yer alan güneş öncesi parçacıkları inceledi ve elde ettikleri sonuçları akademik bir makale olarak yayınladı.
Makalenin başyazarı Chicago Üniversitesi’nden Doç. Dr. Philipp Heck, inceledikleri parçacıkları “yıldızlardan gelen katı numuneler ve gerçek yıldız tozu” olarak nitelendirdi. Yıldızlar öldüğünde, onu oluşturan parçacıklar da patlamayla uzay boşluğuna yayıldı. “Güneş öncesi parçacık” olarak nitelendirilen bu tozlar, yeni yıldız, gezegen, uydu ve göktaşlarının oluşumunun bir parçası haline geldi.
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AZURİT: Uzun süre araba kullanan ya da bilgisayar başında çalışmaktan dolayı gözleri yorulanlar için çok iyidir..
TURKUVAZ: Ülkemizde bir adı da Firuze olan bu taş kalp hastalıkları, tansiyon ve sindirim sorunlarına karşı etkilidir. Sadakat, dostluk ve sevgiyi temsil eder.
YEŞİM: Toksinleri vücudunuzdan atmanıza yardımcı olur. Diş ağrıları için faydalıdır. Ağzınızda bir süre tuttuğunuzda ağrıyı alır. Kadınlarda adet ve doğum sancılarına iyi gelir, duygularınızı dengeler..
MERCAN: Mercan taşı, sedef hastalığı başta olmak üzere, bir çok cilt hastalığının tedavisi amacı ile kullanılır. Saflığın ve dengenin korunmasına yardımcıdır. Nazara karşı kullanılmaktadır. Konsantrasyon eksikliğini gidericidir..
AKUAMARİN: Akuamarinin sinirleri yatıştırıcı özelliğinin yanı sıra düşüncenin berraklaşması ve yaratıcı gücün ortaya çıkmasında da büyük rolü vardır. Böbrek, karaciğer, dalak ve tiroid bezlerini kuvvetlendirir..
YAKUT: Kan dolaşımına ve bağışıklık sistemine olumlu etkileri vardır.Liderlik duygusunu ön plana çıkararak çevrenizdeki insanların sorumluluğunu almanızı sağlar..
TOPAZ: Topaz Taşının bir diğer ismide Sarı Yakut olarak bilinmektedir. Yine bu taşa verilen isimlerden biri de Aşk Taşı ismidir. Aşıkların arasındaki sürtüşmeleri giderir. Kişinin sanatsal yönlerini açığa çıkarır. Göz hastalıklarına iyi gelir..
ZÜMRÜT: Bağışıklık ve sinir sistemi, kalp, ciğer aynı zamanda böbreği kuvvetlendirdiği bilinir. Bedeninizi ve ruhunuzu temizleyerek duygusal yönden dengeye kavuşturur. Samimiyet ve sadakatin sembolüdür. Kullanan kişinin yüksek iradeye sahip olmasını, karşısına çıkan zorlukları aşmasını sağlar. Cesaret ve kendine güven getirir..
AYTAŞI: Bacak ve sırt ağrılarına aynı zamanda kramplara iyi gelir. Bilinçaltınızı netleştirir, konuşma yeteneği verir, duygu ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde dışa vurmanızı sağlar..
KUVARS: Yoğunluğu en yüksek olan taşlardandır. Beyni uyarır, negatif enerjiyi yok ederek pozitif enerjiye çevirir. Kıskançlık, korku ve öfkeden koruduğu bilinir. Uzun süre kullandığınızda akan bir suyun altında yıkadıktan sonra bir gece toprağa gömerseniz taşın topladığı negatif enerjiyi atmış olursunuz..
JASPER: İç organları ve sindirim sistemini güçlendirir. yüksek enerji verdiğinden, güçlü hissetmenizi sağlar. İnanç, sadakat, sevgi ve saygının simgesidir..
AKİK: Metabolizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bunların yanı sıra gerginliği ve stresi azaltır..
AMETİST: Yatıştırıcı etkisiyle bilinen ametist bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir ayrıca meditasyon içinde kullanılabilecek bir taştır. Enerjisi çok yüksek olduğundan bulunduğu ortamdaki bütün kötü enerjiyi pozitife çevirir..
İNCİ: Sadelik ve alçak gönüllülüğü simgeler. Böyle gözükmekle beraber, aslında çok kıymetli olmayı anlatır. Bu yüzden bilgeliğin ve alimliğin simgesi olarak da görülmüştür. Eski zamanlarda anne sütünü arttırdığı düşünülürmüş..
AMAZONİT: Beden ve ruh dünyaları arasında sürekliliği ve anlayışı sağlar. Kişinin yaşamına anlam katmasına, yaşamına değer vermesine yardım eder..
ZEBERCET: Kalp pankreas dalak ve ciğerlerin üstünde olumlu etkileri bulunur.Beden-zihin arsındaki dengeyi sağlar..
LAL: Kan dolaşımını kolaylaştırarak kanı temizlemesi, unutkanlığa iyi gelmesi, huzur vermesi, sevgi ve şefkat duygularını canlandırması bilinen psikolojik özelliklerindendir..
KEHRİBAR: Boğaz ve tiroid bezi enfeksiyonlarını tedavi etme özelliği vardır..
SAFİR: Kalbi ve böbrekleri güçlendirmesiyle birlikte salgı bezleri üzerindeki etkileriyle bilinir. ruhsal sağlığı dengeler ve sezgi yeteneğinin artmasına neden olur. Sıkıntıları aşmanızda verdiği farkındalık etkisiyle yardımcı olur..
ELMAS: Beyin fonksiyonlarını ve kişilikteki blokajı ortadan kaldırıcı özelliklere sahiptir ve aynı zamanda temel bir tedavi edici niteliktedir. Bolluk, saflık, masumluk ve sadakat simgesidir..
Doğal taşlar ve faydaları
Doğal taşlar ve faydaları
Doğada bulunan değerli taşlar ve vücuda olan faydaları..