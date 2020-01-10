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En güzel imza Kanuni Sultan Süleyman'ın

Fransa Milli Kütüphanesi: En güzel imza Kanuni Sultan Süleyman'ın

Fransa Milli Kütüphanesi arşivindeki 'en güzel imzanı' Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.Kütüphanenin Twitter hesabından Kanuni Sultan Süleyman'ın

I. François'e yazdığı mektuptaki imzası paylaşıldı.

Haber Merkezi Diğer
Fransız Milli Kütüphanesi arşivindeki en güzel imzayı paylaştı.
Fransız Milli Kütüphanesi arşivindeki en güzel imzayı paylaştı.

Fransa Milli Kütüphanesi, arşivindeki 'en güzel imzanın' Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Kütüphanenin Twitter hesabındaki bir yorumda, "BNF'deki en güzel imza hangisi? Muhteşem Süleyman'ın I. François'e yazdığı mektubun tuğrası" ifadeleriyle mektubun görseli paylaşıldı.

Kütüphanenin el yazmaları bölümünde saklanan mektup, ancak üst düzey özel izinle kütüphane görevlilerinin gözetiminde ziyarete açılıyor. 167,5 santim uzunluğunda ve 35 santim genişliğinde parşömen kağıda yazılan mektup, 15 satırdan oluşuyor. Altın süslemeli padişah tuğrasının yanı sıra mektupta yer yer altınla yazılan harfler de dikkati çekiyor.

"Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah’ın yer yüzündeki gölgesi..." diye başlayan mektup 1526 yılında kaleme alınmıştı.

Alman İmparatoru Şarlken ile 24 Şubat 1525’de yaptığı Pavye Savaşı'nda yenilerek esir düşen Fransa Kralı I. François’ın annesi Düşes Dangolen’in, yardım talebine cevaben Kanuni’nin yazdığı mektupta şu satırlar ön plana çıkıyor:

“Ben ki, sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve atalarımın fethettiği Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin, Anadolu'nun, Karaman'ın, Rum'un , Dulkadiroğluları Vilayeti'nin, Diyarbakır'ın, Kürdistan'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Haleb'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, bütün Arap memleketlerinin, Yemen'in ve daha nice ülkelerin ki, büyük atalarımın Allah kabirlerini nurlu etsin karşı konulmaz kuvvetleriyle fethettikleri ve benim muhteşemliğimle de ateş saçan mızrağımın ve zafer getiren kılıcımın gücüyle fethettiğim nice memleketlerin sultanı ve padişahı olan Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sulan Süleyman Han'ım.

Sen ki, Fransa vilayetinin kralı olan Françesko'sun...”

1526 yılının ocak ayı sonunda gönderilen mektup, Türk-Fransız ilişkilerinin başlangıcı olması dolayısıyla tarihin en önemli vesikaları arasında yer alıyor.

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