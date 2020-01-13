Hayat En iyi 10 klasiksahnede
KÜLTÜR SANAT

En iyi 10 klasik sahnede

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 10 klasik oyunu, 14-18 Ocak tarihleri arasında “Klasikler Haftası”nda 55 temsille Ankara seyircisiyle buluşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cimri
Cimri

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’nün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 10 klasik oyunu, 18 Ocak’a kadar Ankara seyircisiyle buluşacak. DT’nin yurt genelinde sahnelediği Cimri, Kanlı Düğün, Kontrabas, gibi 2019-2020 sezonda yoğun ilgi gören klasik eserleri, “Klasikler Haftası” kapsamında Ankara’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ANKARA’DA BULUŞACAKLAR

Klasikleri ilk kez 2013-2014 oyun sezonunda bir araya getirdiklerini, bu yıl da yedincisini düzenlediklerini belirten DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatseverlerin Klasikler Haftasını 14 Ocak’tan 18 Ocak’a kadar takip edebileceklerini söyledi.

Daha önce Shakespeare Haftası, Çehov Haftası, Aralık ayında Yerli Yazarlar Haftası yaptıklarını anımsatan Kurt, 2020 yılına, yeni sezona Klasikler Haftası ile başladıklarını, Türkiye’nin pek çok bölgesindeki klasik oyunları Ankara’ya topladıklarını belirtti. Mustafa Kurt, Ankara’da sahne sayısının çok olmasının önemli bir avantaj olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle olunca da İstanbul, İzmir, Antalya ya da Van’daki klasik eserleri Ankara’ya getirme şansımız var. Bu anlamda Ankara seyircimiz çok şanslı. Sezon içinde yerli, yabancı ve dünyaca ünlü klasikleri görme şansları oluyor. Geçen Aralık ayında yaptığımız Yerli Yazarlar Haftası’nı yaklaşık 16 bin seyircimiz takip etti. Bu hafta da yine iyi bir seyirci sayısı olacağını ümit ediyorum. Yine Shakespeare’den Moliere’e, Lorca’dan Strindberg’e dünya klasiklerini Ankara seyircisi ile buluşturacağız. Bu bizim için son derece önemli.” Yerli ve genç yazarların oyunlarını sahnelerken, dünya tiyatrosunun önemli oyunlarını da seyirciyle buluşturduklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti: “Klasikler Haftası’nın çok verimli ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Oyunlarımız neredeyse kapalı gişe oynuyor. Dramlar, komediler klasik oyunlarımız içerisinde var.”

Cimri’den Satranç’a 55 temsil

  • Bir hafta boyu 55 temsille sahne alacak oyunlar şöyle: G.Lorca’nın “Kanlı Düğün”ü, William Shakespeare’in “Yanlışlıklar Komedyası”, Moliere’in “Cimri”si, Patrick Süskind’in “Kontrabas”ı, Stefan Zweig’in “Satranç”ı olacak. Ayrıca Anton Çehov’un “Aziz Dostum Çehov”, W. Shakespeare’in “Windsorun Şen Kadınları”, yine William Shakespeare’in “Hırçın Kız”ı , Albert Camus’un “Yanlışlık” ve August Strindberg’in “Baba” isimli oyunu.

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