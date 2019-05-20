En kapsamlı restorasyon

Sultanahmet Camisi’nde 22 aydır devam eden restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olarak İstanbul’un siluetine katkı sunan, çinileri dolayısıyla yabancı turistlerin ‘Mavi Cami/Blue Mosque’ diye tanımladıkları Sultanahmet Camisi, 400 yıllık tarihinin en kapsamlı restoras yonundan geçiriliyor.

6 TEMMUZ 2017’DE BAŞLADI

Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya, Ayasofya’nın karşısına yaptırılan ve 1617’da ibadete açılan Sultanahmet Camisi’nin 6 Temmuz 2017’de başlanan restorasyonu, hayırsever iş insanı Mehmet Yıldız’ın sponsorluğunda devam ediyor.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı çalışmaları inceledi

Zeminden, kubbeye kadarki yüksekliği 43 metre olan caminin içine restorasyon çalışmaları için çelik iskeleler kuruldu. Çelik iskelelerin, zeminden 8 metre yüksekliğe kurulan platform üzerine monte edilmesi nedeniyle, günde 30 bin turistin ziyaret ettiği camide, ibadet de kesintisiz olarak yapılabiliyor.

STATİK SIKINTILAR GİDERİLECEK

Caminin 6 minaresinden ilki 2014 yılında yeniden örüldü. Şu an bir minarede daha güçlendirme çalışması devam ediyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında diğer 4 minaredeki statik sıkıntılar da giderilecek. Zeminden 43 metre yüksekte yer alan ana kubbedeki kalem işleri uzman restoratörler tarafından raspa edilerek, özgün kalem işleri temizlenip, ihya ediliyor. Caminin avlusunda kurulan atölyede, 400 yıllık kündekari kapıların konservasyonu da yapılıyor.

Caminin avlusunda kurulan atölyede, 400 yıllık kündekari kapıların konservasyonu da yapılıyor. 6 Temmuz’da başlayan çalışmalar sürüyor.