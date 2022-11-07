​En lezzetli pişmaniye kalabalıkla yenendir.

Jenny Molendyk Divleli’nin gerçek bir hikayeden ilhamla kaleme aldığı ve Ekinsu Kocatürk’ün resimlendiği “Daha Çok El” kitabının tanıtımı minik okuyucuların katılımıyla gerçekleşti. Ketebe Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı hakkında konuşan Divleli, “Türkiye’ye ilk geldiğim zaman bir aile toplantısında eşimin dedesi Yahya dedenin yaptığı pişmaniyeden etkilenerek yazdım kitabı. Kitapta da geçtiği gibi ‘En güzel pişmaniye kalabalıkla birlikte yenendir.’ Pişmaniyeyi iki kişide yapabilir aslında ama beraber yapıp beraber yerken daha lezzetli oluyor” dedi.

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