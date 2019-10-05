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En masum emanetler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla minik bir kediyi sevdikleri bir fotoğrafı paylaştı.Erdoğan, fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele, insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sevdikleri bir kediyi paylaştı.
Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sevdikleri bir kediyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesağlarından paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diledi.

SESİ OLMAYANLARA SES OLMAK VAZİFEMİZ

“Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir” vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele, insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum."

AİLESİNİ KAYBEDEN PAŞA'YA SAHİP ÇIKTIK

Emine Erdoğan, Instagram’dan da Külliye’nin can dostlarından Paşa isimli köpeğe yer verdi.

Emine Erdoğan, Instagram hesabından da Külliye'nin can dostlarından Paşa isimli köpeğe yer verdi. Erdoğan, bu paylaşımına "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesini daha inşaat sürecinde kendine yuva seçen ve artık 5 yaşına gelen dostumuz Paşa'yı da bu anlamlı günde unutmadık" notunu düştü. Şu an yaklaşık 5-6 yaşlarında olan Paşa, yavruyken anne ve babasına araba çarpması sonucu tek başına kaldı. Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşaatına sığınan Paşa'ya şantiye personeli sahip çıktı. Kütüphane inşaatı esnasında kendisine kulübe yapılan Paşa'nın ismini polisler verdi. Külliye'nin bahçesinde kedi dostlarıyla keyifli vakit geçiren Paşa, çok sevdiği yuvasında personele de moral kaynağı oluyor.

Her okula bir Pergel

Selçuk, Bakanlığın bahçesinde bakılan “Pergel” adlı köpek ve öğrencilerle bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından barınaktan sahiplendiği ve Bakanlığın bahçesinde bakımı yapılan "Pergel" adlı köpek ve öğrencilerle çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Selçuk, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pergel'le birlikte binlerce okulun kapılarını hayvanlara açtığını belirterek, "Hayvanları sev, onların haklarını bil ve koru, demek yetmiyor. Bir çocuk diyor ki, 'Siz de bizim okuldaki kedimizi görseniz.' Keşke görsem, keşke görsek. O zaman hiç demezdik bugün hayvan hakları günü diye" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye Kütüphanesinde incelemelerde bulundu
FOTOĞRAF 9
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin içinde yer alan kütüphanenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanıyor.
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Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak yapımı gerçekleştirilen ve kitap yerleştirme işlemleri devam etmekte olan kütüphanede ilk etapta 2 milyon daha sonra ise 5 milyon civarında kitap bulunacak ve ayrıca 24 saat hizmet verecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye Kütüphanesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük dünyanın ise sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.
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