En uzun gece şiirle geçecek

Esenler’de bir gelenek haline gelen “Şeb-i Yelda’da Şiir” programı, bu yıl da pek çok şair ve şiir dostunu bir araya getirecek. Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta şiir, gönüllere dokunacak. Bu yıl 9. kez düzenlenecek olan “Şeb-i Yelda Şiir” programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleşecek. Etkinlikte Abdülbaki Kömür, Adem Turan, M. Sefa Ulusoy, Nur Haktan, Orhan Hıdıroğlu, Ömer Çelik, Recep Garıp, Şeref Akbaba ve Yusuf Zabun şiir seslendirecek. Gecede davetlilere nar ve salep ikram edilecek.

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