EN YAKIT’tan 23 Nisan’da temiz enerji mesajı: 'Küçük kalpler büyük hayaller'

Temiz enerjiyi Türkiye’de yaygınlaştıran ve yüzlerce öğrenciyi elektrikli araç teknolojileriyle tanıştıran EN YAKIT, 23 Nisan’da çocuklara yalnızca bayram coşkusu değil, aynı zamanda temiz bir gelecek de armağan ediyor. Şirketin hedefi hem şarj ağını geliştirerek daha fazla kullanıcıya ulaşmak hem de bu süreci topluma ve çevreye değer katacak şekilde yürütmek.
Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip şirketi olan EN YAKIT, çocuklara umut olma hedefiyle sürdürülebilir bir dünya için yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Temiz enerjiyi Türkiye’de yaygınlaştıran ve yüzlerce öğrenciyi elektrikli araç teknolojileriyle tanıştıran EN YAKIT, ülke genelinde kurduğu 234 şarj istasyonunun yanı sıra bugüne kadar yüzlerce öğrenciye sürdürülebilirlik, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve temiz enerji hakkında eğitimler verdi.
“Geleceği birlikte şekillendireceğiz”
Daha fazla çocuğa ulaşılacak
EN YAKIT, verdiği eğitimlerin gördüğü yoğun ilgi sayesinde ilerleyen süreçte yeni planlamalarla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Çocuklara doğanın korunması, karbon ayak izi, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji konularında bilgilendirme yaparken, onların eğlenerek öğrenmeleri de sağlayacak.