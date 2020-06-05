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Endemik bitkiler doğaya kazandırıldı

Yassı alüminyum sektörünün dünyadaki en önemli üreticileri arasında yer alan Assan Alüminyum, Türkiye’de Uluabat Gölü, İstanbul Menekşe Deresi ve Balıkesir Hıdırlık Tepe’de bulunan ve dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan endemik (ender) ‘Amsonia orientalis’ bitkisinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğaya kazandırılmasını sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadece Türkiye’de bulunan endemik ‘Amsoniaorientalis’ bitkisi,laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğaya kazandırıldı.
Sadece Türkiye’de bulunan endemik ‘Amsoniaorientalis’ bitkisi,laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğaya kazandırıldı.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve yassı alüminyum sektörünün dünyadaki en önemli üreticileri arasında yer alan Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik ekseninde oluşturduğu projelere devam ediyor.

Göksal Güngör

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile iş birliği yaparak biyoçeşitlilik projesine imza atan Assan Alüminyum, Türkiye’de Uluabat Gölü, İstanbul Menekşe Deresi ve Balıkesir Hıdırlık Tepe’de bulunan, Yunanistan’da yüksek olasılıkla nesli tükenmiş ve dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan endemik (ender) ‘Amsonia orientalis’ bitkisinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğaya kazandırılmasını sağladı. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Ürettiğimiz projelerle de gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak için çaba gösteriyoruz. Bu yıl 5 Haziran Dünya Günü’nün tüm dünyanın bu konuda farkındalık kazanması için biyoçeşitlilik temasıyla kutlanması sevindirici bir gelişme oldu. Yaptığımız çalışmalarla bu anlamlı gün ve amaca katkı sağlamış olduk” dedi.

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