Ender Saraç: Gittikçe kurbağaya dönüşüyor

Dr. Ender Saraç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce (KYK) düzenlenen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" programı kapsamında Kütahya İl Müdürlüğünün hazırladığı "Kendine İyi Bak" söyleşisinde KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

İnsan vücudunun ve organlarının aynı kalmayacağını, sağlığına dikkat etmeyenlerin birçok hastalık riski ile karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Dr. Saraç, "Gözlerin, kulakların, beynin, pankreasın, mesanen, genital organların, kasların böyle kalmayacak. Kendine iyi bakmayanlar gittikçe kurbağaya dönüşüyor. Kollar bacaklar inceliyor, karın şişiyor. Göbek ve belde yağlanma oluyor, kas ve kemikler eriyor. Aşırı yemekten çok fazla hastalıklar oluşuyor. Aşırı yemekten şişiyoruz ve sistem bozuluyor.

Erkekler göbek ve bel civarınızı ölçün. Erkeklerde 94, kızlarda 88 santimi geçmeyecek. İşte sağlık falına bakmak bu. Gelecekle ilgili büyük ipucu. Eğer bu ölçüyü geçiyorsa sorun var demektir.

Ölçü geçiyorsa, yüksek tansiyon, şeker, kalp krizi, inme, felç, karaciğer yetmezliği, safra taşı, böbrek hastalıkları, alzaymır. Bunların riski artıyor. Göbek ve bel büyüdükçe, yağlandıkça ömür kısalıyor, ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bel ve göbek yağlanmaları hastalıklara davetiye çıkarıyor" diye konuştu.

Atalarımızdan obez olan yok

Atalarımızın daha sağlıklı bireyler olduğunu aktaran Saraç, "İnternetten Çanakkale Harbi, Kurtuluş Savaşı, Balkan savaşları videolarını seyredin. Atalarımıza, büyük babalarımıza bakın. Bir tane obez, şişko dedemiz yok. Ne oldu bize de biz bu kadar bozulduk. Ne oldu da biz bu kadar kas kaybettik. Fransızların bir sözü var, ‘Türk gibi kuvvetli’ diyorlardı. Şimdi ise ‘Türk gibi sigara içiyorlar’ diyorlar" değerlendirmesini yaptı.

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