Enerji Müzesi’nde “Elektrik Sergisi”

Proje kapsamında Enerji Müzesi’nde “100. Yılında Ameli Elektrik Sergisi” açıldı. Elektriğin geniş kitlelere tanıtılması ve kullanımının teşvik edilmesi amacıyla 1925-1935 arasında yayımlanan Ameli Elektrik Dergisi'nin restore edilmiş seçkisinde; yeniden üretilmiş dergi kapakları, karikatür ve illüstrasyon gibi çeşitli içerikler yer alıyor. “İstanbul Elektrik ve Tramvay Şirketleri”nin 67 sayı olarak bastığı dergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin posta yoluyla dağıtılan ilk dergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi, 24 Mayıs'a kadar görülebilecek.