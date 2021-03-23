​Engel biz olmayalım

Emine Erdoğan, Saray Engelsiz Yaşam Ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından yapılan tabloyu, Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun duvarına astı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni”nde yaptığı konuşmada, ödüllere 9 farklı kategoride 1075 başvurunun yapıldığını öğrendiğini, yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu belirtti. Erdoğan, bu fikirlerin her birinin günün birinde insanlığın hizmetine sunulacağını anlattı.

ENGEL EKSİKLİK DEĞİL

Dünyada 1 milyardan fazla; Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişinin çeşitli sebeplerle engellilik hali yaşadığını anlatan Emine Erdoğan, “Tüm dünyada engellilerin hayata eşit ve adil bir şekilde katılmasının önünde maalesef çeşitli zorluklar var. Erişilebilirlik küresel bir sorun. Şehir tasarımlarında empati yoksunluğu hayatın pek çok alanında hemen herkese engeller çıkarıyor. Bu tip hallerde yaşananlar asıl sorunların sistemler olduğunu anlatıyor.” dedi. "Engelli kelimesini eksiklikler olarak düşünmeyelim lütfen" diyen Erdoğan, 2020 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Erişilebilirlik Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Hükümetin 2002’den bu yana engelli vatandaşlar için var gücüyle çalıştığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Sadece engelli bireylerin değil ailelerinin hayatlarını da kolaylaştıracak çözümler üretiyor. Tüm icraatları tek tek sıralamaya vakit yetmez ama şu rakamlar gerçekten çok dikkat çekici. 2021 yılı itibarıyla evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 535 bin 805 kişiye ulaştı. 2020 senesinde 2 bin 647 kişi kurum bakımı için sıra bekliyorken şimdi sıra bekleyen tek bir kişi bile yok. Kamu kurum ve rehabilitasyon merkezleri 2002 yılında sadece 21 iken şimdi sayı 104’e yükseldi. 2002 yılında memur olarak çalışan engelli kişi sayısı 5 bin 777 iken şimdi 60 bin 459 engelli vatandaşımız memuriyete girdi.”

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Hizmet birincisi Üsküdar oldu

Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisi birincisi “Engelsiz Yaşam Merkezi ve Bu Merkez Aracılığıyla Sunduğu Erişilebilir Hizmetler” ile Üsküdar Belediyesi olurken Ödülü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ödülü Emine Erdoğan’dan aldı. Hilmi Türkmen sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şunlar söyledi:

dedi.