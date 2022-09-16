Hayat Engelli bireyler mavi turda doyasıya eğlendi
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Engelli bireyler mavi turda doyasıya eğlendi

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde kayıtlı engelli birey ve aileleri yat gezisinde doyasıya eğlendi.

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Haber Merkezi İHA
Engelli bireyler mavi turda doyasıya eğlendi
Mavi turda eğlence

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezine kayıtlı her engel grubundan 200 vatandaş ve aileleri için bir yat gezisi programı düzenlendi. Geziye Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ile Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi uzmanları katılarak engelli bireylerle vakit geçirdi. Müzik ve eğlencenin doyasıya yaşandığı gezide ’Alpler 1’ teknesi Alanya’nın güzelliklerini engelli bireylere tanıttı. Korsanlar, Aşıklar Mağarası, kale, tersane ve denizin eşsiz güzelliğinde akşam yemeği yiyen katılımcılar, keyifli dakikalar yaşadı.

''Engelsiz Kent Alanya vizyonumuzla daha ileriye gitmekteyiz”

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, geziyi değerlendirerek, “Engelli bireylere ve ailelerine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Kurum olarak Alanya’nın her birey için huzur sağlık ve güvenlik noktasında en iyi seviyeye çıkması adına projeler üretiyoruz. ’Engelsiz Kent Alanya’ vizyonumuzla her geçen gün daha da ileriye gitmekteyiz. Bugün engelli kardeşlerimizin ve ailelerin yüzünde gördüğümüz mutluluk bizim için çok değerli. Onlara katkı sunmaya ve topluma kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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