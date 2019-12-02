Hayat Engelli çocuğu tekerlikli sandalyeye mavi kapaklarla kavuşturdu
AKTÜEL

Engelli çocuğu tekerlikli sandalyeye mavi kapaklarla kavuşturdu

Afyonkarahisar'da engellilerle ilgili çalışmalara gönüllü destek veren Münire Yaşar'ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla toplanan mavi kapaklarla, 3 yaşındaki engelli çocuğa sandalye alındı.

Haber Merkezi AA
Münire Yaşar ve 3 yaşındaki engelli çocuk
Münire Yaşar ve 3 yaşındaki engelli çocuk

Afyonkarahisar'da 7 yıldır işitme cihazları satan bir iş yerinde çalışan Münire Yaşar, işi gereği sık sık karşılaştığı engelli bireylere destek olmak için Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ne gidip derneğin gönüllülerinden oldu.

Bir süredir engelli bireyler için yürütülen projelerde yer alan Yaşar, son olarak mavi kapak toplayarak tekerlekli sandalye almak için kolları sıvadı.

Çevresindeki arkadaşlarının ve tanıdıklarının da yardımıyla binlerce mavi kapak toplayan Yaşar, kapakları verdiği çevre şirketinden, karşılığında tekerlekli sandalye aldı.

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Kısa sürede binlerce kapak toplandı

Yaşar, Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara ile görüşerek sandalyenin 3 yaşındaki engelli Ahmet Turan'a ulaştırılmasını sağladı. Yaşar, dernek üyesi gönüllülerle yaklaşık 2 ay mavi kapak topladıklarını bildirdi. Diğer illerde bulunan gönüllülerin de desteğiyle kısa sürede binlerce kapak topladıkları anlatan Münire Yaşar, şunları kaydetti:

  • "Daha fazla kapak toplayabilmek için evde kullandığımız büyük damacanaları küçük şişeler ile değiştirdim. Daha sık su alıyordum. İşin sonunda topladığımız kapaklarla aldığımız tekerlekli sandalyeyi Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi aracılığı ile teslim ettik. En çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz 3 yaşındaki Ahmet’e vermeyi uygun gördük. Doğuştan belden altı tutmuyor. Bize ulaşan herkese destek olmaya çalışıyoruz. Herkesin mavi kapak ve geri dönüştürülebilir malzemeler toplayarak bize destek olmasını bekliyoruz."

Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara ise Münire Yaşar ile bazı projelerde birlikte çalıştıkları dile getirdi.

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Mavi kapak kampanyası unutuldu

Özkara, mavi kapak kampanyasının unutulmaya başladığını ve bunu canlandırmak için böyle bir etkinliğe destek verdiklerini ifade ederek, "Bu kampanya zaman zaman yapılıyordu ama unutulmaya başladı. Biz elimizden geldiğince tüm engelli bireylere destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da mavi kapak kampanyası ile birlikte derneğe destek olmaya çağırıyoruz" dedi.

Engelli Ahmet’in Turan annesi Emine Turan ise oğlunu hastaneye ve çarşıya götürürken sıkıntılar yaşadığını aktardı.

Anne Turan, hediye edilen tekerlekli sandalye ile daha rahat hareket edebileceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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