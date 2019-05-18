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Hayat Engelli oğluyla birlikte ahşap biblo yapıp satıyor
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Engelli oğluyla birlikte ahşap biblo yapıp satıyor

Kütahya’da fabrika işçisi Ali Ay, skolyoz hastalığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından felç olup tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğlu Yusuf Ay'a (16) bakabilmek için işinden ayrıldı. Ali Ay, meslek lisesi öğrencisi oğlu Yusuf ile birlikte ahşaptan biblo yaparak satmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
Ali Ay ve engelli oğlu Yusuf Ay
Ali Ay ve engelli oğlu Yusuf Ay

Kütahya’da yaşayan Ali ve Hatice Ay (40) çiftinin doğuştan skolyoz hastası olan çocukları Yusuf Ay, henüz 5 yaşındayken 2008 yılında bu hastalıktan kurtulmak için ameliyat oldu. Ancak küçük Yusuf, başarısız operasyonun ardından felç olup tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Baba Ali Ay, engelli oğlunun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki eğitimlerine devam edebilmesi için Şubat ayında işinden ayrıldı.

Oğlu için çalıştığı iş yerinden ayrıldı

Maddi olarak da sıkıntılar yaşayan Ali Ay, evinde oğlu Yusuf Ay ile birlikte ahşaptan biblolar yaparak satmaya başladı. Oğlunun eğitimi için işini bırakıp tüm zamanını birlikte geçirdiklerini anlatan Ali Ay, şu şekilde açıklama yaptı:

“Oğlum skolyoz hastası ve bu nedenle operasyon geçirdi. Ardından felç olup yürüyemez hale geldi. Eşim, ağır olduğu için, oğlumuzu istediği gibi taşıyıp okula götüremediği için ben de fabrikadaki işimi bıraktım. Geçen yıl kalemlik yaparak başladığı ahşap biblo işlerine ağırlık verdim. Oğlumla birlikte evde yaptığımız bibloları satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Eğitimi ve sağlığı bizim için önemli, eşim kaldıramadığı için çalışmak zor olduğundan dolayı ayrıldım.

Ek gelir olarak bunu yapmaya başladım. Yaptığım ürünleri sosyal medya üzerinden paylaşıyorum. Ürünlerim sandalye, çocuk oyuncakları, koltuk, semer, kağnı gibi çeşit çok. Engelli çocuğum olduğu için okula gidiyor. Yürüme engeli var iş yerinden izin almak zor oluyordu ve bu işi düşündüm. Zamanım çok olduğu için bununla geçimimizi sağlamak için 3 çocuğuma bakmak için çalışacağım.”

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