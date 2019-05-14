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Hayat Engelli olduğu için hayata küsmedi
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AKTÜEL

Engelli olduğu için hayata küsmedi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde küçük yaşta geçirdiği trafik kazasının ardından bedensel engelli hale gelen 55 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mevlüt Ekşi, sahillerde balon satarak evinin geçimini sağlıyor.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Ekşi
Mevlüt Ekşi

Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Mevlüt Ekşi, 7 yaşındayken traktör kazası geçirdi. Bu olay sonrasında omurilik travması sonucu bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Ekşi, buna rağmen hayata küsmedi.

Eğitimine dışarıdan devam eden Ekşi, 18 yaşından sonra ise pazarlarda esnaflık yaptı, market işletti. Ekşi, marketini kapattıktan sonra almaya başladığı engelli maaşıyla yetinmeyerek sahillerde balon satarak eşine ve 11 yaşındaki oğluna bakıyor.

Mevlüt Ekşi, yaptığı açıklamada, kazadan sonra hayata hiç küsmediğini belirterek, bu sayede 55 yaşına kadar mutlu bir şekilde yaşadığını söyledi.

Engeli nedeniyle okula gidemediğini, liseye kadar dışarıdan eğitimi sürdürdüğünü dile getiren Ekşi, "Engelli olunca hayata küsmedim, hayata tutundum. Kendimde bir engel görmeden sürekli olarak hayatın içinde olmaya çalıştım. Burada da ailemin bana büyük destekleri oldu" diye konuştu.

Eşi ile mutlu bir yuva

Ekşi, engelli olmayan eşi Nilüfer ile tanıştıktan sonra severek evlendiklerini ve şu anda 11 yaşında Alperen isimli çocuklarının olduğunu dile getirerek, ailesiyle mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Eşinin kendisi için "Annelerin en güzeli" olduğunu vurgulayan Ekşi, eşinin kendisinin yaşam enerjisi, çocuğunun da bir tanesi olduğunu kaydetti.

Ekonomik sebeplerle kapattığı marketin ardından seyyar satıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladığını ifade eden Ekşi, "Zaman zaman pazarlarda hırdavat da satıyorum. Ancak genelde sahilde balon satıyorum" diye konuştu.

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Ekşi, balon satarken kendisini gören vatandaşların tutumlarının iyi olduğunu dile getirerek, satışların "Anneler Günü" gibi özel günlerde daha çok olduğunu kaydetti.

Engelli maaşının olmasına karşın, çalışmaya devam ettiğini ve balon satmaktan gocunmadığını anlatan Ekşi, "Helalinden kazanıldıktan sonra hiçbir iş ağır değildir. Yeter ki kimsenin rızkına göz dikme. Emeğini vermediğin bir şeyi elde etmeye çalışma." diye konuştu.

Engellilerin sosyal hayata katılmamasının bazen ailelerinden bazen de engellinin kendisinden kaynaklandığının altını çizen Ekşi, her engellinin bir şekilde sosyalleşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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