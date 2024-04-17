Engelli sanatçıların hikâyesi Müstesna’da

Her bölümünde farklı bir engelli sanatçının hikâyesini konu alan "Müstesna"nın yeni sezonu TRT 2'de izleyiciyle buluşacak. Yönetmen Hasan Kalender tarafından hazırlanan ve belgesel dizisinin yeni bölümlerine ressam Bülent Kayatepe, kanuni-müzisyen Şevval Koç, çini sanatçısı Arap Murat Akkoyunluoğlu, gitarist Yasin Güven, ressam Meryem Düzgünkaya, filografi sanatçısı İsa Aksoy, dansçı Derya Soyiç, Osman Kızıltan, ressam İlayda Metan, müzisyen Eyüp Sultan Aylar, ressam Necibe Güngör, ressam Gülçin Sipahi ve gitarist Bünyamin Çevik yer alacak. Engelli bireylere motivasyon katması ve izleyenlerde farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan seri, her pazartesi saat 19.30'da TRT 2'de yayınlanacak.