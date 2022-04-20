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Hayat Engelsiz Filmlere başvurular başladı
KÜLTÜR SANAT

Engelsiz Filmler’e başvurular başladı

Herkesin sinemaya eşit koşullarda erişimini sağlamak amacıyla 10. kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’ne başvurular başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelsiz Filmler’e başvurular başladı
Engelsiz Filmler Fevtivali

Herkesin sinemaya eşit koşullarda erişimini sağlamak amacıyla 10. kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’ne başvurular başladı. 17-23 Ekim’de gerçekleşecek olan Türkiye’nin ilk ve tek erişilebilir film festivali bu yıl kısa film yarışmasını ikinci kez düzenleyecek.

Tema kısıtlaması bulunmaksızın, kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan, 2021 ve 2022 yapımı ulusal ve uluslararası kısa filmler yarışmaya katılabilecek. Finale kalan filmler 2 Ağustos tarihinde açıklanacak. En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo’nun 500 USD ödül alacağı yarışmanın En İyi Film ödülü ise 1000 USD olacak. Yarışmaya başvuru için son tarih 14 Temmuz. Başvurular filmfreeway.com üzerinden yapılabilecek.

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