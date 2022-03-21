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Engin Altan Düzyatan’a İngiltere’den ödül

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Royal British Awards ödül töreninde Engin Altan Düzyatan’a "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü verildi.

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Haber Merkezi İHA
Engin Altan Düzyatan’a İngiltere’den ödül
Engin Altan Düzyatan’a İngiltere’den ödül

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda bulunan Stratford bölgesinde "Royal British Awards" ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde Engin Altan Düzyatan, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisiyle adını Orta Doğu ülkelerinde ciddi bir kitleye duyururken, Royal Regency merkezinde düzenlenen ödül törenine birçok Engin Altan Düzyatan hayranı da katılım sağladı.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Sahneye ödül almaya çıktığı andan itibaren salondaki hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Düzyatan yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Böyle bir organizasyon yaptığınız ve beni davet ettiğiniz için çok teşekkür" ifadelerini kullandı.

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