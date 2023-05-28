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Hayat

Engin Ardıç hayatını kaybetti

İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gören Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç 71 yaşında hayatını kaybetti. Ardıç'ın cenazesi, bugün defnedilecek.

04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Engin Ardıç.

Engin Ardıç.

İstanbul’da bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci-yazar Engin Ardıç (71), yaşamını yitirdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Ardıç, Bağcılar’daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

CENAZESİ BUGÜN

Ardıç’ın naaşı, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

TAZİYE MESAJI YAĞDI

Trabzon’da 1 Şubat 1952’de dünyaya gelen Ardıç, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine “Tiyatro ‘70” adlı dergide yazılar yazarak başlayan Ardıç, reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, “Cumhuriyet” ve “Politika” gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı. “Nokta” dergisinde de bir süre yayın danışmanlığı görevini yürüten ve son olarak Sabah Gazetesi’nde yazan Ardıç, birçok gazetede köşe yazıları yazdı. Ardıç’ın vefatının ardından birçok siyasetçi ve meslektaşı sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.



#Engin Ardıç
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#Gazeteci
42 dakika önce
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