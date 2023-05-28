Engin Ardıç hayatını kaybetti

Trabzon’da 1 Şubat 1952’de dünyaya gelen Ardıç, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine “Tiyatro ‘70” adlı dergide yazılar yazarak başlayan Ardıç, reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, “Cumhuriyet” ve “Politika” gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı. “Nokta” dergisinde de bir süre yayın danışmanlığı görevini yürüten ve son olarak Sabah Gazetesi’nde yazan Ardıç, birçok gazetede köşe yazıları yazdı. Ardıç’ın vefatının ardından birçok siyasetçi ve meslektaşı sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.