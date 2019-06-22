Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Enis Fosforluoğlu, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi),Avni Dilligil (eniştesi),Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT Fm ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermektedir.

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