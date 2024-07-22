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ENKA Sanat’ta müzik zamanı

04:00 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:10 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nun etkinlik programı konserlerle devam ediyor. 22 Temmuz’da halk müziği ezgilerini Batı müziği enstrümanlarıyla buluşturan Barabar sahne alacak. 24 Temmuz’da Kargo’dan Koray Cendemir ile Mor ve Ötesi’nden Harun Tekin’in özel gösterisi “Şakalı Akustik”dinleyicilerle buluşacak. 26 Temmuz’da ise Türk Rock Müziği’nin en önemli gruplarından Redd’in konuklu konser düzenleyecek. 21.15’te başlayacak üç etkinliğin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilecek.



#ENKA Sanat
#Konser
#Müzik
23 dakika önce
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