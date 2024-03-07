Enkazda yer tespitine yerli radar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) koordinatörlüğündeki Afet Yönetim Programı kapsamında yürütülen çeşitli projeler var. Bu projelerden biri de Candora. Proje, enkaz altında kalanlara daha hızlı ve seri biçimde ulaşılması için 'doppler radar' yönetiminin kullanıldığı ileri teknoloji tabanlı bir çalışma. Nefes alıp vermenin yanı sıra el, kol hareketleri, küçük hareketleri dahi tespit edebilen doppler dalgaları, gündelik hayatta ultrason olarak da bilinen teknolojiye de kaynaklık ediyor. TÜBİTAK'ın geliştirdiği ilk prototipten olumlu sonuçlar alındı. Prototip radar sistemi enkaz üstüne veya enkaz etrafına yerleştirilerek sistem ile enkaz içinde veya altında canlı olup olmadığının tespit edilebildiği görüldü. Aynı zamanda canlının konumu hakkında da bilgi verebilen Candora, dünyadaki örneklerine göre daha etkin olduğu bildirildi.