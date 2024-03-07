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Hayat

Enkazda yer tespitine yerli radar

Enkaz altı arama ve kurtarmada Candora adlı yeni bir radar geliştirildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:54 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) koordinatörlüğündeki Afet Yönetim Programı kapsamında yürütülen çeşitli projeler var. Bu projelerden biri de Candora. Proje, enkaz altında kalanlara daha hızlı ve seri biçimde ulaşılması için 'doppler radar' yönetiminin kullanıldığı ileri teknoloji tabanlı bir çalışma. Nefes alıp vermenin yanı sıra el, kol hareketleri, küçük hareketleri dahi tespit edebilen doppler dalgaları, gündelik hayatta ultrason olarak da bilinen teknolojiye de kaynaklık ediyor. TÜBİTAK'ın geliştirdiği ilk prototipten olumlu sonuçlar alındı. Prototip radar sistemi enkaz üstüne veya enkaz etrafına yerleştirilerek sistem ile enkaz içinde veya altında canlı olup olmadığının tespit edilebildiği görüldü. Aynı zamanda canlının konumu hakkında da bilgi verebilen Candora, dünyadaki örneklerine göre daha etkin olduğu bildirildi.

'Yarasa'yla iletişim

Akıllı telefon enkaz arama sistemi olarak geliştirilen 'Yarasa' uygulaması, enkaz altında bulunan kişileri tespit etmeyi, iletişime geçmeyi ve afetzedenin ne kadar mesafede olduğunu belirlemeyi sağlayan bir mobil (Android) uygulaması. Yarasa uygulamasında tetikleme modu ile tetikleme mesajını içeren bir akustik sinyal gönderiliyor. Böylece enkaz altındaki telefonda yüklü olan uygulamadan gelen sinyallerle tespit yapılıyor. İletişim kur modu ile de enkaz altındaki her bir afetzedenin canlılık durumu bilgisi alınabiliyor. Uygulamadan gelen sinyal şiddetine göre yer tespiti de yapılıyor.



#Yerli Radar
#Candora
#TÜBİTAK
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