Kanun sazında ustalığıyla ve birbirinden güzel besteleriyle tanıdığımız Göksel Baktagir, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin müzik alanında sahibi oldu. 28 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği topluluğunun sanatçısı Baktagir'in kapısını çaldık. Popüler kültürün içinde enstrümantal müziğin öksüz kaldığını ifade eden Baktagir, "Bu ödülü, enstrümantal müziğin zaferi olarak görüyorum. Üst makamlarca verilen bu ödül bizi yüreklendirdi" diyor.
KANUN SINIFLARA GİRSİN
Müzik eğitiminin küçük yaşlarda başladığına inanan Baktagir'in en büyük arzusu, kanunun ilköğretime girmesi. Makamsal bir müziğimiz olduğunun altını çizen Baktagir, bu konuda "Bu müziğin aralıklarını ancak kanun gibi referans olan sazlarla verebiliriz. Çocuklar makamsal müziğimizin ezgilerini melodika, flüt ve org gibi enstrümanlarla dinlediği için o ince aralıkları duyamamış oluyor. Dolayısıyla o makam başka bir makama dönüşüyor. Kanun, ilköğretimlerde müzik sınıflarında temel müzik eğitim aracı olarak girerse bu çok büyük bir devrim olur" diyor.
BESTE BİZİM RUHUMUZ
Besteyi birinci planda tutan Baktagir, musikimizin en büyük sorununu şu sözlerle anlatıyor: "Beste bizim ruhumuz. Makam müziğimizin güçlü temalarla ruhu besleyen bir örgüye dönüşmesi lazım. O kompoziyonun oluşabilmesi için de aslında köklerimizde olan müziği iyi sindirmek zorundayız. En büyük sorunumuz da burada başlıyor. Köklerimizdeki derinliği bu ülkenin sanatçıları olarak öğrenmek ve içinde harmanlanmak zorundayız. Benim en büyük şansım kendi müziğimizden beslenmem oldu."
- Musiki cemiyetlerinde harmanlanın
- Göksel Baktagir Kırklareli doğumlu. Klasik Türk müziğiyle ilgilenen geleceğin sanatçıları olacak genç sanatçılara Baktagir'in bir de tavsiyesi var: "Her yerde amatör müzik cemiyetleri var. Oraya amatörler gelir, birkaç tane de profesyonel insan olur. Ben Kırklareli'de bu cemiyetlerle başladım müziğe. Buralar derinliği olan eserlerin genellikle icra edildiği yerler. Orada fasıl müziğiyle veya klasik eserler tanışırsınız. Gençlerimiz geçmişle olan bağlarını kuvvetlendirmek adına bağlı bulundukları yerde bu derneklere üye olup orada harmanlansın. Bu makam müziğinin devamlılığına ortak olsunlar. Hiç de küçümsenmeyecek ölçüde katkıları olduğunu yaşamış biri olarak söyleyebilirim."