Kanun sazında ustalığıyla ve birbirinden güzel besteleriyle tanıdığımız Göksel Baktagir, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin müzik alanında sahibi oldu. 28 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği topluluğunun sanatçısı Baktagir'in kapısını çaldık. Popüler kültürün içinde enstrümantal müziğin öksüz kaldığını ifade eden Baktagir, "Bu ödülü, enstrümantal müziğin zaferi olarak görüyorum. Üst makamlarca verilen bu ödül bizi yüreklendirdi" diyor.

KANUN SINIFLARA GİRSİN

Müzik eğitiminin küçük yaşlarda başladığına inanan Baktagir'in en büyük arzusu, kanunun ilköğretime girmesi. Makamsal bir müziğimiz olduğunun altını çizen Baktagir, bu konuda "Bu müziğin aralıklarını ancak kanun gibi referans olan sazlarla verebiliriz. Çocuklar makamsal müziğimizin ezgilerini melodika, flüt ve org gibi enstrümanlarla dinlediği için o ince aralıkları duyamamış oluyor. Dolayısıyla o makam başka bir makama dönüşüyor. Kanun, ilköğretimlerde müzik sınıflarında temel müzik eğitim aracı olarak girerse bu çok büyük bir devrim olur" diyor.

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BESTE BİZİM RUHUMUZ

Besteyi birinci planda tutan Baktagir, musikimizin en büyük sorununu şu sözlerle anlatıyor: "Beste bizim ruhumuz. Makam müziğimizin güçlü temalarla ruhu besleyen bir örgüye dönüşmesi lazım. O kompoziyonun oluşabilmesi için de aslında köklerimizde olan müziği iyi sindirmek zorundayız. En büyük sorunumuz da burada başlıyor. Köklerimizdeki derinliği bu ülkenin sanatçıları olarak öğrenmek ve içinde harmanlanmak zorundayız. Benim en büyük şansım kendi müziğimizden beslenmem oldu."