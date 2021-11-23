Hayat Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti
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Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti

Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, yaşamını yitirdi. Turgut'un vefatını Semiha Yankı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
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Ercan Turgut hayatını kaybetti

Usta müzisyen Ercan Turgut 69 yaşında kanserle mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölüm haberini şarkıcı Semiha Yankı duyurdu.
Yankı sosyal medya hesabından "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, Müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu. Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Ercan Turgut bugün hayatını kaybetti.

ERCAN TURGUT ALBÜMLERİ

2013 – Hatırladıkça

2007- Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981 – Azap Çiçeği

1979 – Dönemezsin

1976 – Tövbe

1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna

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