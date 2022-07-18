Hayat Erden Kıralı kaybettik
KÜLTÜR SANAT

Erden Kıral’ı kaybettik

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral vefat etti. Geçen hafta beyin kanaması teşhisiyle Antalya Özel Kumluca Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Kıral, dün öğleden sonra hakkın rahmetine kavuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erden Kıral’ı kaybettik
Erden Kıral

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral vefat etti. Geçen hafta beyin kanaması teşhisiyle Antalya Özel Kumluca Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Kıral, dün öğleden sonra hakkın rahmetine kavuştu. 1942 yılında Gölcük’te doğan Kıral, denizci bir baba ile Gürcü asıllı bir annenin oğluydu. 1968’de yazar Tezer Özlü ile evlenmiş ve 1973’te bu evlilikten Deniz adını verdikleri bir kızları olmuştu. Birçok ödülü olan yönetmenin Unutulmaz filmleri arasında; Kumcu Ali Yaşar (1968), Kanal (1978), Bereketli Topraklar Üzerinde (1979), Hakkâri’de Bir Mevsim (1982), Av Zamanı (1988), Avcı (film, 1997), Yolda (2005) ve Vicdan (2008) sayılabilir. Son yapıtı 2014 tarihli Gece’dir.

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