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Hayat Erdoğan gerçek bir çevre şampiyonu
AKTÜEL

Erdoğan gerçek bir çevre şampiyonu

Avrupa Birliği’den ‘Sıfır Atık Projesi’ne büyük övgü geldi. AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çevre ve Sıfır Atık konularındaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan gerçek bir çevre şampiyonu
. Emine Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli İklim Değişikliği Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’de bulunan Frans Timmermans ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Avrupa Birliği’den ‘Sıfır Atık Projesi’ne büyük övgü geldi. AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çevre ve Sıfır Atık konularındaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi. Emine Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli İklim Değişikliği Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’de bulunan Timmermans ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

‘SIFIR ATIK PROJESİ’NE HAYRAN KALDI

Emine Erdoğan görüşmede, çevre ve sıfır atık konusunun yerel yönetimler tarafından sahiplenilmesi ve çevre konusunda uluslararası iş birliklerinin önemine dikkati çekti. Timmermans ise Emine Erdoğan’ın çevre ve sıfır atık konusundaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi. Timmermans, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sıfır Atık konusundaki çalışmalarının gerçek bir çevre şampiyonu yaptığı ve Türkiye’nin iklim tutkusuna öncülük eden First Lady Emine Erdoğan ile harika bir sohbet. Tekstil ve akıllı tarımdan kaynaklanan mikroplastikleri azaltmak için Türkiye ve AB arasındaki iş birliğinin önemini tartıştık.” ifadelerine yer verdi.

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