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Hayat Erdoğan yalnız bırakmadı
AKTÜEL

​Erdoğan yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, namazın ardından cami dışında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Erdoğan yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım’ın cenaze namazına katıldı. Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

  • Namaza, Yıldırım’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ahmet Galip Yıldırım’ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Erdoğan, namazın ardından cami dışında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
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