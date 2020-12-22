Hayat Erdoğanın yeğenine veda
AKTÜEL

Erdoğan’ın yeğenine veda

Erdoğan’ın yeğenine veda

Kocaeli'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, Rize'de defnedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Dumankaya köyünde koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Dumankaya köyünde koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak toprağa verildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, Rize'de defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti
HAYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti
  • Kovid-19 tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde önceki gün vefat eden Ahmet Erdoğan'ın (73) cenazesi, yakınları tarafından Trabzon Havalimanı'ndan alınarak karayoluyla Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Dumankaya köyüne götürüldü.

Rize Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazına, Erdoğan'ın çocukları İzzet, Deniz ve Mehmet Erdoğan ile bazı yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Belediye Başkanı Rıfat Özer katıldı. Ahmet Erdoğan'ın cenezesi, babası Hasan Erdoğan'ın yanına defnedildi.

Ahmet Erdoğan
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