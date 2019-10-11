Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 10 Ekim Dünya Görme Günü’nden Ankara’da Etimesgut Belediyesince Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı. Erdoğan, konuşmasına Barış Pınarı Harekatı’ndaki kahraman Türk ordusuna muvaffakiyet dileyerek başladı. Erdoğan, “Dünyada her yıl 7 milyon insanın gözlerinin ışığı sönüyor” dedi. Emine Erdoğan, bilime göre görme kayıplarının yüzde 80’inin önlenebilir olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

HER YIL 7 MİLYON İNSANIN IŞIĞI SÖNÜYOR

“Yani erken tarama, erken teşhis, erken müdahale ile engellilik azaltılabilir. Katarakt, göz tansiyonu, genetik hastalıklar ve şaşılık gibi tedavi edilebilen hastalıkların erken teşhisi ile görme kayıplarını önlememiz pekala mümkün. Bunun yanında diyabetin kontrol altına alınması, akraba evliliklerinin azaltılması da önleyici faktörler arasında” Erdoğan, Etimesgut Belediyesinin, Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen göz taramasında bin 379 öğrenciye sadece 21 dakikada tarama yapıldığını, böylelikle, Çocuk Göz Taraması Dünya Rekoru’nu gerçekleştirdiklerini aktardı.