Erken Okul Terkinin Önlenmesi Gençlik Stratejisi

Proje koordinatörü Adem Burak Yılmaz, “Türkiye’de erken okul terkinin önemli bir sorun olduğunu ve Türkiye’nin gelişmişliği açısından bu sorunu önlemeye yönelik gençlerle bir araya geldiklerini, bu kapsamda erken okul terkini önlemek için gençler ile bir politika önerisi oluşturarak bunu karar alıcılara ileteceklerini ayrıca yaptıkları mobil aplikasyon çalışması ve rehber kitap çalışmaları ile Türkiye’de erken okul terki oranını azaltmayı hedeflediklerini” dile getirdi.

Pandemi kurallarına riayet ederek Ulusal Zirve Çalıştayının ise Yozgat şehrinde gerçekleştirilerek gençler ile karar alıcıları bir araya getirip politika önerilerini kurumlara vereceklerini belirttiler.