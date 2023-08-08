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Hayat

Erkin Koray vefat etti

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden müzisyen Erkin Koray 82 yaşında vefat etti. Koray, dün Kanada'nın Toronto kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

04:00 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti.

Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti.

Türk rock müziğinin usta ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan Koray, akciğer rahatsızlığı nedeniyle dün kaldırıldığı hastanede vefat etti. Usta sanatçının akciğer rahatsızlığının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Koray’ın ölüm haberini kızı Damla Koray, ünlü sanatçının Instagram hesabından duyurdu. Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.

Koray’ın vefatı sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, taziye mesajında, “Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

SANAT MÜZİĞİNİ ROCK’A DÖNÜŞTÜRDÜ

Erkin Koray, 24 Haziran 1941’de İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan annesi Vecihe Koray’dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi’nde eğitim gördüğü 50’li yılların ikinci yarısında arkadaşları ile kurduğu Erkin Koray ve Ritimcileri adlı topluluk ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Türk rock tarzının en önemli eserlerini verdi. Koray; Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler ve Fesuphanallah gibi şarkılarla geniş kitlelerce tanındı. Ünlü sanatçı son olarak 7 Temmuz’da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurmuştu.


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