Erkin Koray vefat etti

Türk rock müziğinin usta ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan Koray, akciğer rahatsızlığı nedeniyle dün kaldırıldığı hastanede vefat etti. Usta sanatçının akciğer rahatsızlığının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Koray’ın ölüm haberini kızı Damla Koray, ünlü sanatçının Instagram hesabından duyurdu. Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.

Erkin Koray, 24 Haziran 1941’de İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan annesi Vecihe Koray’dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi’nde eğitim gördüğü 50’li yılların ikinci yarısında arkadaşları ile kurduğu Erkin Koray ve Ritimcileri adlı topluluk ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Türk rock tarzının en önemli eserlerini verdi. Koray; Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler ve Fesuphanallah gibi şarkılarla geniş kitlelerce tanındı. Ünlü sanatçı son olarak 7 Temmuz’da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurmuştu.