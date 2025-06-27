Erzincan'da ebelik eğitimleri tamamlandı

Eğitim programı sonunda, eğitmenlere Teşekkür Belgeleri, katılımcı ebelere ise Katılım Belgeleri takdim edildi. Belgeler, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Furkan Tan tarafından verildi.