Erzurum, müzesine kavuşuyor

Erzurum’da, tarihi Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese civarındaki Millet Bahçesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 4 yıl önce inşasına başlanan Erzurum Müzesi açılış için gün sayıyor. Şehrin tarihi gelişimi ve insanoğlunun ilk çağdan bugüne uzanan serüveniyle ilgili bulgu ve önemli eserlerin yer aldığı müzede çalışmalarında sona gelindi. Müze açılmadan Dünya Mimarlar Örgütünce “İç Mimari Tasarım ve Uygulama” alanında 2023 yılı ödülüne layık görüldü.

İki kattan oluşacak müze hakkında konuşan Erzurum Müzesi Müdürü Hüsnü Genç, Doğu Anadolu'nun en büyük müzesinin girişinde ziyaretçileri mamut iskeletinin ve ona bağlı kalıntıların karşılayacağını ifade ederek, “Müzemizde insanoğlunun İlk Çağ'dan başlayıp günümüze kadar gelişimini safha safha gösterme imkanına sahibiz, sadece eser bazında değil, dijital ve canlandırma olarak da gösteriyoruz. Açılışımıza müteakip turları kabul edeceğiz. Böylece Erzurum'un turizmine önemli katkı sunacak. Müzede milattan önce 5. yüzyıldaki Türk eserleri, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden eserler var. Bu eserleri Türkiye'deki herhangi bir müzede göremezsiniz, ilk defa sergilenecek” dedi.