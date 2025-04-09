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Esenler Öykü Günleri’nden Gazze’ye selam

Esenler Öykü Günleri’nden Gazze’ye selam

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu yıl 5. düzenlenecek “Esenler Öykü Günleri”, Gazze’yi unutmadı. 11-13 Nisan’da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, Filistin direnişine dikkati çekmek ve bu önemli mücadeleyi edebiyat aracılığıyla gündeme taşımak amacıyla “Direniş: Gazze” temasını taşıyor. Bu yıl Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar’ın onur konuğu olduğu programda “Dünden Bugüne Türk Öyküsünde Direniş”, “Bir Cesaret İşi: İşgale Öyküyle Direnmek”, “Gösteri Çağında Öykü Yazmak”, “Öyküde Anlamsallık Sorunu”, “Yıldız Ramazanoğlu Öykücülüğü” ve “Cemal Şakar Öykücülüğü” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.


TİYATRO VE SİNEMAYLA FİLİSTİN’E SELAM

Kudüs’ün yalnızca bir coğrafya değil, kalplerdeki bir mücadele alanı olduğunu vurgulayan “Şahitler” isimli tiyatro oyunu program kapsamında 11 Nisan’da sahnelenecek. 12 Nisan’da Venedik’te dünya prömiyerini yapan ve birçok festivalden ödülle dönen yönetmen Ameen Nayfeh’in “200 Metre” adlı filmi izleyiciyle buluşacak. Film, İsrail’de oturum izni olmayan babanın Batı Şeria’daki utanç duvarının diğer tarafına taşınan ailesiyle yeniden buluşma çabasını konu alıyor. Programın 13 Nisan’daki kapanış programının ardından Bosnalı sanatçı Lejla Jusic konser verecek. Esenler Öykü Günleri geçtiğimiz yıl da Filistin’de yaşanan zulme dikkati çekmek için “Filistin’in Öyküsü” özel oturumu gerçekleştirmişti.


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