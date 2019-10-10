Hayat Esenlerde kültür rüzgarı esecek
KÜLTÜR SANAT

Esenler'de kültür rüzgarı esecek

Esenler Belediyesi, "2019-2020 Hoca Ahmet Yesevî Kültür Sanat Sezonu"nu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılacağı özel bir geceyle açıyor. Gecede Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müziği Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal konser verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Esenler Belediyesi'nin, 2019-2020 yılı " Hoca Ahmet Yesevî Kültür Sanat Sezonu" etkinlikleri başlıyor. Türk dünyasının manevi lideri olarak nitelendirilen, birlik, beraberlik ve hoşgörüyü yayan bir gönül ve sevgi eri olan Hoca Ahmet Yesevî'nin anlatılması ve bütün Müslümanlara rehber olacak nitelikte söylediği “Hikmet”lerin tanıtılması amacıyla, 2019-2020 yılı kültür sanat sezonu "Hoca Ahmet Yesevî"ye adandı.

Gecede, açılış programı öncesi saat 19.00'da verilecek kokteylde davetlilere ney dinletisi sunulacak. Kokteyl sonrası ressam Tülay Gürses’in "Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî'den Renkler" sergisi ziyarete açılacak. Sezona özel olarak, Esenler Belediyesi tarafından hazırlanan ve Divan-ı Hikmet’ten seçmelerin yer aldığı "Hikmet Kitapçığı" da davetlilere hediye edilecek.

Program, saat 20.00'de, Hoca Ahmet Yesevî’nin hayatının anlatıldığı bir belgesel gösterimi ile başlayacak. Açılış törenine; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katılacak.

  • Gecenin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müziği Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal, Esenlerli müzikseverlerle bir araya gelecek. Sanatçı, Türk dünyasına özgü derlediği türküleri seslendirecek.

Müfettiş Gadget bir kez daha beyaz perde için hazırlanıyor
HAYAT
Müfettiş Gadget bir kez daha beyaz perde için hazırlanıyor

Joker'in devamı gelecek mi?
HAYAT
Joker'in devamı gelecek mi?

Vatan şairi tiyatro sahnesinde: Feraizcizade Tiyatrosu'nda ilk gösterimini yapacak
HAYAT
Vatan şairi tiyatro sahnesinde: Feraizcizade Tiyatrosu'nda ilk gösterimini yapacak
Kafa kesen DEAŞlıları gözetimine aldı

Kafa kesen DEAŞ'lıları gözetimine aldı

ABD, ​İngiliz vatandaşı teröristleri Barış Pınarı bölgesinden çıkarttı.
İkinci aşamaya geçildi

İkinci
aşamaya geçildi

​İşte dakika dakika tarihi Barış Pınarı Harekatı...
Türkiye içintarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.
Komandolar ilerliyor

Komandolar ilerliyor

MSB'den gece yarısı ​Barış Pınarı paylaşımı.
Mehmetçik için 90 bin camide Fetih Suresi

Mehmetçik için 90 bin camide Fetih Suresi

Barış Pınarı'nın zaferle sonuçlanması için dualar eda edildi.
PKK'dan harekata karşı yeni plan

PKK'dan harekata karşı yeni plan

​Barış Pınarı'nın başlamasının ardından Fırat Kalkanı bölgesinde saldırıya geçtiler.

Büyük barış harekatı

Büyük barış harekatı

​Mehmetçik ve Milli Ordu Fırat'ın doğusunda hedefleri vuruyor.
10 maddede<br>Barış Pınarı

10 maddede
Barış Pınarı

​Barış Pınarı Harekatı bölgede çok şeyi değiştirecek.
Gün milli birlik günü

Gün milli birlik günü

​Türkiye böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak

ABD’yi kim yönetiyor?

ABD’yi kim yönetiyor?

​ABD'li Senatör: CIA ve FBI Trump'a karşı savaşıyor.
Evanjeliklerin<br>hedefi Türkiye

Evanjeliklerin
hedefi Türkiye

​Barış Pınarı Harekatı ABD'li Evanjelikleri çıldırttı.
PYD ilk bombardımanda dağıldı

PYD ilk bombardımanda dağıldı

​200'den fazla terörist kaçtı, örgüt infaz emri çıkardı
Yavuz ve Fatih'i<br>20 gemi koruyor

Yavuz ve Fatih'i
20 gemi koruyor

​Güney Rum Yönetimi ve destekçileri Yavuz'u gözetliyor.
Küresel kriz <br>işaretleri artıyor

Küresel kriz
işaretleri artıyor

Dünya genelinde özel sektörün borcu 19 trilyon dolara dayandı.
181 hedef vuruldu

181 hedef vuruldu

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.