Esenler'de kültür rüzgarı esecek

Esenler Belediyesi'nin, 2019-2020 yılı " Hoca Ahmet Yesevî Kültür Sanat Sezonu" etkinlikleri başlıyor. Türk dünyasının manevi lideri olarak nitelendirilen, birlik, beraberlik ve hoşgörüyü yayan bir gönül ve sevgi eri olan Hoca Ahmet Yesevî'nin anlatılması ve bütün Müslümanlara rehber olacak nitelikte söylediği “Hikmet”lerin tanıtılması amacıyla, 2019-2020 yılı kültür sanat sezonu "Hoca Ahmet Yesevî"ye adandı.

Gecede, açılış programı öncesi saat 19.00'da verilecek kokteylde davetlilere ney dinletisi sunulacak. Kokteyl sonrası ressam Tülay Gürses’in "Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî'den Renkler" sergisi ziyarete açılacak. Sezona özel olarak, Esenler Belediyesi tarafından hazırlanan ve Divan-ı Hikmet’ten seçmelerin yer aldığı "Hikmet Kitapçığı" da davetlilere hediye edilecek.

Program, saat 20.00'de, Hoca Ahmet Yesevî’nin hayatının anlatıldığı bir belgesel gösterimi ile başlayacak. Açılış törenine; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katılacak.

Gecenin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müziği Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal, Esenlerli müzikseverlerle bir araya gelecek. Sanatçı, Türk dünyasına özgü derlediği türküleri seslendirecek.

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