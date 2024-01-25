Esenler'de öykü konuşulacak

“İstanbul Öyküleri” temasıyla gerçekleşecek etkinliğin bu seneki onur konuğu senarist-yazar Selim İleri. Üç gün sürecek olan organizasyonun tüm oturumları Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Öykü Günleri’nin açılış etkinliği ise saat 14.00’te “Selim İleri Öykücülüğü” başlıklı oturumla yapılacak. Onu takiben saat 17.00’de “İstanbul Öyküleri” konuşulacak. Saat 20.00’de gösterilecek “Sevmek Zamanı” filmiyle ilk gün sona erecek.
FİLİSTİN EDEBİYATI MASAYA YATIRILACAK
4. Esenler Öykü Günleri kapsamında yarın “Öykücülerin İstanbul’u ve Öykünün Cetveli Olur mu?” oturumları yapılacak. Gün, saat 20.00’de sahnelenecek “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” tiyatrosuyla sona erecek. Etkinliğin son gününde ise işgal altındaki Gazze unutulmayarak, 14.00’te “Filistin Öyküleri” temalı oturumda anılacak. Aynı gün saat 17.00’de “Geleceğin Öyküsü” paneliyle Öykü Günleri’nin oturumları sona erdikten sonra Selin Yücesoy’un düzenleyeceği “İstanbul Şarkıları” konseriyle program kapanacak.