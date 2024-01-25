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Hayat

Esenler'de öykü konuşulacak

Esenler Belediyesi’nin dördüncüsünü düzenlediği Esenler Öykü Günleri bugün başlıyor.

04:00 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:33 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Selim İleri.
Selim İleri.

“İstanbul Öyküleri” temasıyla gerçekleşecek etkinliğin bu seneki onur konuğu senarist-yazar Selim İleri. Üç gün sürecek olan organizasyonun tüm oturumları Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Öykü Günleri’nin açılış etkinliği ise saat 14.00’te “Selim İleri Öykücülüğü” başlıklı oturumla yapılacak. Onu takiben saat 17.00’de “İstanbul Öyküleri” konuşulacak. Saat 20.00’de gösterilecek “Sevmek Zamanı” filmiyle ilk gün sona erecek.

FİLİSTİN EDEBİYATI MASAYA YATIRILACAK

4. Esenler Öykü Günleri kapsamında yarın “Öykücülerin İstanbul’u ve Öykünün Cetveli Olur mu?” oturumları yapılacak. Gün, saat 20.00’de sahnelenecek “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” tiyatrosuyla sona erecek. Etkinliğin son gününde ise işgal altındaki Gazze unutulmayarak, 14.00’te “Filistin Öyküleri” temalı oturumda anılacak. Aynı gün saat 17.00’de “Geleceğin Öyküsü” paneliyle Öykü Günleri’nin oturumları sona erdikten sonra Selin Yücesoy’un düzenleyeceği “İstanbul Şarkıları” konseriyle program kapanacak.


Bülent Parlak’ın ardından ilk ‘İzdiham’ yayında: Tüm yolculuklar eve doğrudur
Bülent Parlak’ın ardından ilk ‘İzdiham’ yayında: Tüm yolculuklar eve doğrudur

Kültür, sanat ve edebiyat alanında sağlam bir yer edinen, kurucusu Bülent Parlak’ın vefatı sonrasında yayınlarına ara veren İzdiham Dergisi bir buçuk yıl aradan sonra 54. sayısıyla yeniden okurlarıyla buluştu. Bülent Parlak'ın, “Hepimiz ölecek yaştayız” sloganıyla yolculuğuna devam eden derginin yeni sayısını, Parlak’ın kızı Yaren Parlak hazırladı. “Tüm yolculuklar eve doğrudur” başlığını kapağına taşıyan İzdiham’ın arka kapağında ise insanlığın maruz şahitlik ettiği Gazze’deki soykırımın failleri Netenyahu ve Biden’a ait özgün bir çizime yer verildi. Çok kıymetli uzman isimlerin görüşleriyle katkı sunduğu İzdiham’ı yayına hazırlayan ve babasının hatırasını yaşatmak için çabalayan Yaren Parlak, "İzdiham ekibi olarak kendimizi bu işi devam ettirmeye adadık" dedi.


#aktüel
#Esenler Belediyesi
#Edebiyat
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