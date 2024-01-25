Esenler'de öykü konuşulacak

Kültür, sanat ve edebiyat alanında sağlam bir yer edinen, kurucusu Bülent Parlak’ın vefatı sonrasında yayınlarına ara veren İzdiham Dergisi bir buçuk yıl aradan sonra 54. sayısıyla yeniden okurlarıyla buluştu. Bülent Parlak'ın, “Hepimiz ölecek yaştayız” sloganıyla yolculuğuna devam eden derginin yeni sayısını, Parlak’ın kızı Yaren Parlak hazırladı. “Tüm yolculuklar eve doğrudur” başlığını kapağına taşıyan İzdiham’ın arka kapağında ise insanlığın maruz şahitlik ettiği Gazze’deki soykırımın failleri Netenyahu ve Biden’a ait özgün bir çizime yer verildi. Çok kıymetli uzman isimlerin görüşleriyle katkı sunduğu İzdiham’ı yayına hazırlayan ve babasının hatırasını yaşatmak için çabalayan Yaren Parlak, "İzdiham ekibi olarak kendimizi bu işi devam ettirmeye adadık" dedi.