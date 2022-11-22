Hayat Eserler bağımlılıkla savaşacak
KÜLTÜR SANAT

Eserler bağımlılıkla savaşacak

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasına başvurular başladı. Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan yarışmayı Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı ortaklaşa düzenliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eserler bağımlılıkla savaşacak
​Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasına başvurular başladı.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasına başvurular başladı. Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan yarışmayı Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı ortaklaşa düzenliyor. Çocukların ve gençlerin bağımlılık konusunda farkındalıklarının artırılmasını sağlayan yarışmaya ilk, orta ve lise öğrencileri katılabilecek. Kazananlar toplam 1 milyon 152 bin TL para ödülünün sahibi olacak. “Bağımlılık” konulu yarışmaya görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece biriyle katılım sağlanabilecek.

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