Eserleriyle yaşıyor

“İnsan için en zor olan şey, her gün insan kalmaktır” demişti Cengiz Aytmatov… Fikirleriyle ve yazdıklarıyla insanlığın sesi oldu. Kırgız edebiyatının yanı sıra Rus ve Türk edebiyatının da dünyadaki en önemli kalemlerinden biriydi. “Beyaz Gemi”, “Cemile”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Gün Olur Asra Bedel”, “Cengiz Han’a Küsen Bulut”, “Elveda Gülsarı”, “Dişi Kurdun Rüyaları” ve “Toprak Ana” adlı unutulmaz eseriyle vicdanın sesi oldu.

DUALARLA ANILDI

11 yıl önce aramızdan ayrılan Aytmatov, vefatının yıldönümünde sevenleri tarafından yad edildi. Yazar için dün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Ata Beyit Anıt Mezarlığı’nda bir anma töreni düzenlendi. Yazarın kabrine ailesi ve meslektaşları çiçek bırakarak dua etti. Ulusal Bilim Akademi binasında devam eden anma programında, yazar ile ilgili hatıralar anlatıldı ve hakkında bir belgesel film gösterildi.

KİTAPLARI 157 DİLE ÇEVRİLDİ

Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928 tarihinde dünyaya gelmişti. Edebiyat çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov, Avrupa Birliği (AB), NATO, UNESCO’da ülkesinin temsilciliğini üstlenmişti. Eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov, Mayıs 2008’de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan’ın başkenti Kazan’da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya’da 10 Haziran 2008’de vefat etmişti.