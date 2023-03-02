|
Reklam
Reklam
Hayat

Eshab-ı Kehf ders vermeye devam ediyor

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alan tarihi Eshab-ı Kehf Külliyesi, depremleri hasarsız atlattı.

04:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alan tarihi Eshab-ı Kehf Külliyesi, depremleri hasarsız atlattı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alan tarihi Eshab-ı Kehf Külliyesi, depremleri hasarsız atlattı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alan tarihi Eshab-ı Kehf Külliyesi, depremleri hasarsız atlattı.

Eshab-ı Kehf Külliyesi

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan yedi gencin, köpekleri Kıtmir ile mağaraya sığınarak yüzlerce yıl uyuduğu mekanın burası olduğu rivayet ediliyordu. Milattan Sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan biri olan Eshab-ı Kehf Külliyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kalan yapılardan biri olarak dikkati çekti. Yedi arkadaşa ithafen inşa edilen külliye, Antik Çağ’dan beri kutsal sayılan ve Eshab-ı Kehf adıyla tanınan kayalık bir tepenin yamacındaki mağaranın çevresine kurulmuştu.

Kanuni Sultan Süleyman Camii

1920’DEN BERİ AYAKTA

Öte yandan Hatay’ın Belen ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1553 yılında tarihi İpek Yolu üzerinde yaptırılan ve kendi adıyla anılan cami, kervansaray ve hamam da depremden az hasarla kurtuldu. Muhlisali Mahallesi’ndeki 470 yıllık taş yapılarda, sadece Kanuni Sultan Süleyman Camii’nin minaresinde sonradan tamir edilen bölümünde küçük çapta yarılma meydana geldi. Camide de yine daha sonra yapılan bazı sıvalarda dökülme oldu. Soğukoluk Mahallesi’nde yer alan ve 1920’de taştan inşa edilen Meryem Ana Katolik Kilisesi ve Manastırı da depremde hiç hasar almadı. Manastır’da yapılan incelemede hasar, çatlak veya yıkılmaya rastlanmadı.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Eshab-ı Kehf Külliyesi
1 saat önce
default-profile-img
Eshab-ı Kehf ders vermeye devam ediyor
EYT’de işlem tamam: 2,2 milyon kişiye emeklilik
EYT’de ilk maaş nisanda: Meclisten geçti
e-Devlet’ten başvuru yapmak yeterli
Emir kardeşini de kurtardı: Cam kırıkları arasından sürünerek ulaştı
Netanyahu zorda: Sokakların ateşi yükseldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.