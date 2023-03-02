Eshab-ı Kehf ders vermeye devam ediyor

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan yedi gencin, köpekleri Kıtmir ile mağaraya sığınarak yüzlerce yıl uyuduğu mekanın burası olduğu rivayet ediliyordu. Milattan Sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan biri olan Eshab-ı Kehf Külliyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kalan yapılardan biri olarak dikkati çekti. Yedi arkadaşa ithafen inşa edilen külliye, Antik Çağ’dan beri kutsal sayılan ve Eshab-ı Kehf adıyla tanınan kayalık bir tepenin yamacındaki mağaranın çevresine kurulmuştu.

Öte yandan Hatay’ın Belen ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1553 yılında tarihi İpek Yolu üzerinde yaptırılan ve kendi adıyla anılan cami, kervansaray ve hamam da depremden az hasarla kurtuldu. Muhlisali Mahallesi’ndeki 470 yıllık taş yapılarda, sadece Kanuni Sultan Süleyman Camii’nin minaresinde sonradan tamir edilen bölümünde küçük çapta yarılma meydana geldi. Camide de yine daha sonra yapılan bazı sıvalarda dökülme oldu. Soğukoluk Mahallesi’nde yer alan ve 1920’de taştan inşa edilen Meryem Ana Katolik Kilisesi ve Manastırı da depremde hiç hasar almadı. Manastır’da yapılan incelemede hasar, çatlak veya yıkılmaya rastlanmadı.