Hayat ESKADER ödülleri belli oldu
KÜLTÜR SANAT

ESKADER ödülleri belli oldu

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ESKADER) düzenlediği “ESKADER Kültür Sanat Ödülleri” belli oldu. 24 dalda 27 kişi ve kuruma verilen ödüller, nisan ayında düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ESKADER ödülleri belli oldu
Necmettin Turinay

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ESKADER) düzenlediği “ESKADER Kültür Sanat Ödülleri” belli oldu. 24 dalda 27 kişi ve kuruma verilen ödüller, nisan ayında düzenlenecek törenle sahibini bulacak. Yapılan seçimler sonucunda “Üstün Hizmet Ödülleri”ne Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Mertol Tulum ve Dr. Aydın Yüksel, “Özel Ödül”e Prof. Dr. Ramazan Şeşen layık görüldü. Araştırma-inceleme dalında Ketebe yayınlarından Üç İsim Dört Mevsim kitabıyla Dr. Necmettin Turinay, televizyon programcılığı dalında Ahmet Murat başta olmak üzere çeşitli isimler ESKADER ödülünün sahibi oldu.

Ahmet Murat
Ahmet Murat

Mecidiye Köşkü ziyarete açıldı: İlk kez Yeni Şafak görüntüledi
FOTOĞRAF 7
Title
Topkapı Sarayı’nın içinde bulunan Tanzimat dönemi eserlerinden Mecidiye Köşkü’nün restorasyonunda sona gelindi. Yeni Şafak’ın ilk kez görüntülediği mekan, klasik dönem saraylarından epeyce farklı. Alt katında bulunan restoranın yeri değiştirildi ve o mekanlar sanat galerisi olarak hizmet verecek. Topkapı Sarayı’nı ziyaret edenler, aynı biletle Mecidiye Köşkü’nü de gezebilecek.
Title
Mecidiye Köşkü, Padişahlar için Hırka-ı Saadet ziyareti, cülûs gibi törenler için Saray’a geldiklerinde dinlenme yeriydi. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün de birkaç kez kullandığı köşk, daha sonra hiç kullanılmıyor ve ziyarete de açılmıyor.
Title
İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan Topkapı Sarayı, takip eden padişahların ilaveleriyle birlikte günümüzdeki halini almıştı. Son yapılan Mecidiye Kasrı’nın Milli Saraylar’ın hikayesiyle çok ilgili olduğunu söyleyen Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Mecidiye Köşkü’nün önemini şu ifadelerle anlattı: Klasik dönemden Tanzimat’a geçişin Topkapı Sarayı’ndaki temsilcisi Mecidiye Köşkü’dür. Bu nedenle bizim için önemli.
Title
Padişahlar, Mecidiye Köşkü’nü, Hırka-ı Saadet ziyareti, cülûs gibi dinî ve resmî törenler için Saray’a geldiklerinde dinlenme yeri olarak kullanmışlar. Diplomatik ilişkiler çerçevesinde Saray’a gelen yabancı konukların ağırlandığı köşk, bu işlevinden dolayı Fransa’dan getirtilen mobilyalarla dekore edilmiş.
Title
Enfes bir Boğaz manzarasının olduğu avluda, 570 metrekare olan köşkün bahçe cephesinde biri cümle kapısı olmak üzere üç kapısı var. Selamlık ve Harem bölümünden oluşan köşkte, 2 salon, 6 oda ile tuvalet ve servis bölümleri bulunuyor.
Title
Bütün bölümlerin restorasyonu tamamlanıp, 1800’lü yılların sonuna doğru çekilen fotoğraflara uygun şekilde tefrişi yapılan köşk, ziyaret için hazır. Alt katında bulunan Konyalı restoranın yeri değiştirilip bu tarihi sarayın temelleri de kurtarılmış oldu.
Title
2023’ün ilk aylarında ziyarete açılacak olan köşkü, Topkapı Sarayı’nı ziyaret edenler, aynı biletle gezebilecek.
Mecidiye Köşkü ziyarete açıldı: İlk kez Yeni Şafak görüntüledi
Topkapı Sarayı'nda inşa edilen son köşk Mecidiye Kasr-ı Hümâyunu iki yıllık onarımın ardından ziyarete açılıyor.
Topkapı Sarayının son köşkü ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın son köşkü ziyarete açıldı

​İlk kez Yeni Şafak görüntüledi.
Enflasyon daha çok düşecek

Enflasyon daha çok düşecek

​6. İzmir İktisat Kongresi 100 yıl sonra aynı yerde yapılacak.
Saraçhanede baş başa ne konuştular

Saraçhane'de baş başa ne konuştular

​İmamoğlu-Akşener ikilisinden sır gibi beş dakika.
Bay Kemal oğluna sahip çık

Bay Kemal oğluna sahip çık

​Kılıçdaroğlu'nun benzetmesine esprili gönderme.
Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı

Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı

​Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafak'ı hedef aldı.
Türkiye Yüzyılı sanatın yüzyılı

Türkiye Yüzyılı sanatın yüzyılı

​Hayrettin Hoca'ya İlim Kültür Ödülü.

Arnavutluk da 'Bayraktar' dedi

Arnavutluk da 'Bayraktar' dedi

​SİHA alan 27'nci ülke oldu
Gaz ve elektrikte zam yok

Gaz ve elektrikte zam yok

​Karadeniz gazının değeri 700 milyar doları aştı.
Twitter da PKK'yı desteklemiş

Twitter da PKK'yı desteklemiş

​Musk bu kez Pentagon'u ifşaladı.
En düşük MTV 219 lira

En düşük MTV 219 lira

​Vergi 2023 yılı için yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürüldü.
Zelenski Beyaz Saray'da

Zelenski Beyaz Saray'da

​300 gün sonra ilk yurt dışı ziyareti.
Gözümüz gibi baktık

Gözümüz gibi baktık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Koca Yusuflar'ın personeliyle görüştü.
Eksi 8'inci katta tarlasız tarım

Eksi 8'inci katta tarlasız tarım

​Dünyanın en derin ikinci merkezi.
'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

​Zelenski ve Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı.

Kayıtlar başlıyor

Kayıtlar başlıyor

​Ramazan umresi fiyatları belli oldu.
ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası alarmı: En son 1947'de görülmüştü
Dünya

ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası alarmı: En son 1947'de görülmüştü

ABD'de ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulundu. Bu şiddette bir kar fırtınası en son 1947 yılında görülmüş ve kuzeydoğu ABD'de hayat durma noktasına gelmişti.
Rusya Fransa'yı Afrika'daki sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya davet etti
Dünya

Rusya Fransa'yı Afrika'daki sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya davet etti

Rusya, Fransa'ya Afrika'daki çalışmalarında sömürgeci yaklaşımdan kaçınma çağrısında bulundu. Fansa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Rus Evi'ne yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarından dolayı protesto notasının verildiği kaydedilen açıklamada, Rus özel askeri birimlerinin propaganda yayması ve sivil halka karşı şiddet kullanmasıyla ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaların kabul edilmez olduğu vurgulandı.
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçı'ya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi
Gündem

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçı'ya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, TVNET canlı yayınında iktidarın başörtüsü konusunu kullanmaya çalıştığını öne sürdü. Geçmişte başörtüsü sorununun olmadığını belirten Tantan, TBMM'den başörtüsü nedeniyle kovulan Merve Kavakçı'ya kimsenin tepki göstermediğini öne sürdü. Son dönemde başörtüsü konusunu CHP'nin gündeme getirdiği anımsatılan Tantan, "Neden getirdi anlamış değilim. Başörtüsü sorunu yok ki." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.