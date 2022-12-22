ESKADER ödülleri belli oldu

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ESKADER) düzenlediği “ESKADER Kültür Sanat Ödülleri” belli oldu. 24 dalda 27 kişi ve kuruma verilen ödüller, nisan ayında düzenlenecek törenle sahibini bulacak.
Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ESKADER) düzenlediği “ESKADER Kültür Sanat Ödülleri” belli oldu. 24 dalda 27 kişi ve kuruma verilen ödüller, nisan ayında düzenlenecek törenle sahibini bulacak. Yapılan seçimler sonucunda “Üstün Hizmet Ödülleri”ne Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Mertol Tulum ve Dr. Aydın Yüksel, “Özel Ödül”e Prof. Dr. Ramazan Şeşen layık görüldü. Araştırma-inceleme dalında Ketebe yayınlarından Üç İsim Dört Mevsim kitabıyla Dr. Necmettin Turinay, televizyon programcılığı dalında Ahmet Murat başta olmak üzere çeşitli isimler ESKADER ödülünün sahibi oldu.